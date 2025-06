Milan perché puntare su Leoni? Numeri statistiche e… l’occhio di Allegri

Il Milan punta su Giovanni Leoni per migliorare la propria difesa. Ecco numeri e statistiche del giovane difensore del Parma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, perché puntare su Leoni? Numeri, statistiche e… l’occhio di Allegri

Leggi anche Milan, perché vuoi puntare su Udogie? Numeri, statistiche e… versatilità - Il Milan punta gli occhi su Destiny Udogie, il terzino del Tottenham che sta facendo parlare di sé per le sue straordinarie statistiche e versatilità.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Leoni primo obiettivo per la difesa: tra valutazione e concorrenza, la strategia di Tare

Lo riporta calciomercato.com: L`intuizione di gennaio ha portato i risultati sperati e ora i 4.852.667 euro versati nelle casse della Sampdoria sembrano anche pochi in relazione al valore e alle.

Tutti pazzi per Leoni: pressing di Tare, il Milan vuole soffiarlo a Inter e Juve

Riporta calciomercato.it: Un Milan, che in estate perderà sia Malick Thiaw che Fikayo Tomori. Il primo è destinato a tornare in Germania, il secondo in Inghilterra, permettendo al Diavolo di incassare una cifra di almeno 50 ...

Milan, due uscite per arrivare a Leoni: Tare prepara il rinforzo in difesa

Segnala msn.com: Milan, due uscite per arrivare a Leoni. Tare starebbe già studiando il piano per completare l’acquisto per la difesa rossonera. Il Milan si prepara a una profonda ristrutturazione del reparto difensiv ...