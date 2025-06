Milan Pellegatti | Modric? Notizia confermata Il parallelo con Ibrahimovic

Carlo Pellegatti, icona del tifo rossonero, conferma l'interesse del Milan per Luka Modric, un giocatore che potrebbe portare saggezza e classe in un centrocampo già promettente. Mentre il mercato entra nel vivo, il parallelo con Ibrahimovic è inevitabile: entrambi sono campioni che sanno trascinare la squadra. In un calcio che cerca sempre più esperienza, l'arrivo di Modric potrebbe essere il colpo che rilancia le ambizioni del Diavolo. Non perdere i dettagli!

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: Theo Hernandez, Reijnders e le voci su Luka Modric.

