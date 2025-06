Milan gran colpo di mercato | arriva Modric domani la firma

rivoluzione impossibile, ora diventa realtà: Luka Modric è a un passo dal Milan! Il genio croato, che ha incantato il mondo con le sue giocate, porta con sé non solo esperienza, ma anche un carico di freschezza e ambizione. In un calcio in continua evoluzione, l'arrivo di Modric segna un trend: i grandi campioni possono ancora brillare. Rimanete sintonizzati, perché domani si scriverà una nuova pagina della storia rossonera!

Luka Modric è pronto a vestire la maglia del Milan. Il centrocampista croato, che compirà 40 anni a settembre, arriverà a parametro zero dopo la fine della sua lunga avventura con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la firma del contratto con il club rossonero è attesa per domani. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una semplice suggestione di mercato sta per diventare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Milan, gran colpo di mercato: arriva Modric, domani la firma

