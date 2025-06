Milan da Maignan e Theo Hernandez a Modric e Cambiaso | il mercato si accende

Il mercato del Milan si infiamma! Con Chelsea che punta Maignan e Al-Hilal che fa sul serio per Theo Hernandez, i rossoneri sono al centro di un vortice di trattative. Ma non finisce qui: il sogno Modric si fa concreto, mentre Cambiaso dalla Juventus rappresenta una mossa strategica. In un calcio che cambia a ritmi vertiginosi, ogni scelta può essere cruciale. Chi sarà il prossimo protagonista di questa saga? La suspense è palpabile!

Milano – L'interesse del Chelsea per Mike Maignan, l'offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez (con inserimento dell'Atletico Madrid), da una parte. Dall'altra, il sogno Modric, in scadenza con il Real Madrid, e l'idea Cambiaso dalla Juventus. Sono ore frenetiche in casa Milan. Sullo sfondo, poi, il conto alla rovescia per l'affondo del Manchester City su Reijnders, oltre al Bayern Monaco che monitora Leao. Capitolo Maignan: il contratto del capitano rossonero è in scadenza a giugno 2026. Mesi fa era stato trovato un accordo verbale sul rinnovo fino al 2029, con relativo aumento di ingaggio fino a circa 5 milioni.

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Se davvero dovesse alla fine partire Mike Maignan, tra le idee del #Milan c'è anche quella di Milinkovic-Savic.Al momento nulla di avanzato, ma una delle idee per eventuali sostituti.@[email protected] #Calciomercato Leggi la discussione

Tramite il proprio entourage Theo #Hernandez fa sapere di non voler andare in arabia, e attende proposte dall'Europa. Il #Milan invece aveva già trovato l'accordo economico con l'Al-Hilal sui 30 mln piu bonus. Il rinnovo con il Milan però … Leggi la discussione

