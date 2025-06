Milan Club festa di fine anno a casa dell’Inter | Ma non è uno sfottò evento organizzato da tempo

Un finale d'anno sorprendente per il Milan Club Appiano, che ha scelto di festeggiare "a casa dei rivali". Nonostante il pesante ko dell'Inter in Champions, l'evento non è solo un momento di convivialità, ma una celebrazione della passione calcistica che unisce i tifosi. Con ospiti come Filippo Galli, il club dimostra che il vero spirito sportivo va oltre le rivalità. Un gesto che invita alla riflessione: la rivalità può essere anche un’occasione di festa?

APPIANO GENTILE (Como) Filippo Galli, Rodolfo "Rudy" Tavana e Rinaldo Belluschi ospiti illustri alla festa del Milan Club Appiano. Nel post partita più nero dei "cugini" nerazzurri, sconfitti pesantemente la sera prima dal Paris Saint Germain nella finale di Champions League, il Milan Club Appiano, come di consueto, si è ritrovato al Ristorante La Pinetina, proprio adiacente al centro sportivo d’allenamento interista, per festeggiare la fine di un’annata da annoverare come "avare di soddisfazioni". Ma quella di ritrovarsi alla Pinetina non è una provocazione verso i "cugini" perché il Milan Club aveva scelto location e data della festa di fine anno già tanti mesi fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milan Club, festa di fine anno a “casa“ dell’Inter: "Ma non è uno sfottò, evento organizzato da tempo"

