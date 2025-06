Milan c’è il sì di Modric Reijnders addio vicino Morata dice tutto Mercato …

Oggi il Milan è al centro della scena calcistica: il sì di Luka Modric potrebbe segnare un passo audace verso un nuovo capitolo, mentre l’addio di Tijjani Reijnders apre a nuove opportunità. La frenesia del mercato è palpabile, e Morata sembra avere molto da dire. Questi movimenti non solo ridefiniscono la rosa, ma riflettono anche una strategia vincente per affrontare le sfide future. Resta con noi per scoprire come si evolve questa storia!

Il sì di Luka Modric e l'addio di Tijjani Reijnders sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan.

