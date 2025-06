Milan Allegri e la missione Gimenez | far diventare grande… El Bebote

Il Milan si affida a Massimiliano Allegri e il tecnico rossonero pensa a come rivitalizzare l'attaccante Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri e la missione Gimenez: far diventare grande… El Bebote

Leggi anche Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Allegri torna al Milan: il possibile vice Gimenez tra Chiesa, Kean e Morata

Secondo msn.com: Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan apre nuovi scenari per l’attacco rossonero: l’opzione Federico Chiesa, il passato di Moise Kean e il legame con Alvaro Morata. Con il ritorno di Massimilian ...

Allegri-Milan, c’è già la prima missione: cosa gli chiede la società

spaziomilan.it scrive: È ormai tutto pronto per il ritorno al Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è già chiamato ad una prima sfida.

La Gazzetta e la prima missione di Allegri: "Ritrovare bomber Gimenez"

Riporta milannews.it: "Ritrovare bomber Gimenez": è questa, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, la prima missione di Massimiliano Allegri che nelle prossime ore dovrebbe tornare sulla panchina del Milan.