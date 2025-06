Milan addio a Theo Hernandez? L'impatto a bilancio dell'operazione e la possibile plusvalenza

Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con un accordo che potrebbe segnare una svolta per il club rossonero. La possibile plusvalenza dell'operazione evidenzia come il mercato calcistico stia cambiando: i big giocatori diventano sempre più oggetti di investimento. Rimanere competitivi significa sapersi muovere con astuzia! Chi prenderà il suo posto? La sfida è aperta e le emozioni non mancheranno.

Il futuro di Theo Hernandez sembra essere più distante dal Milan. Il club rossonero, infatti, ha trovato un accordo di massima sulla base di.

