Mih?il? lascerà il Parma

Mih?il si prepara a lasciare il Parma, un addio che potrebbe segnare un cambiamento significativo per il club emiliano in un periodo di ristrutturazione. L’agente Ioan Becali svela che, oltre al futuro incerto del talento rumeno, ci sono questioni di mercato da risolvere. In un calcio in costante evoluzione, questo trasferimento potrebbe essere il segnale di una nuova strategia per il Parma. Resta da vedere come reagiranno i tifosi!

"Mihăilă lascerà il Parma, è sempre più certo, ma abbiamo un problema". Lo rivela l'agente Fifa Ioan Becali che, non più tardi di un anno fa, ha curato direttamente i rinnovi dei due calciatori rumeni del Parma. Oltre a quello di Mihăilă infatti, Becali si era occupato anche di tessere i rapporti.

