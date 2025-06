Migranti la sentenza choc della Corte Ue | ecco chi può arrivare

La recente sentenza della Corte di giustizia Ue ha scosso il dibattito sull'immigrazione: un genitore non può essere punito per l'ingresso illegale in Europa se accompagnato dal proprio figlio minorenne. Questo verdetto mette in luce la complessità del diritto d'asilo e la responsabilità genitoriale, aprendo la strada a nuove interpretazioni legali. Un passo importante che solleva interrogativi su come proteggere i diritti dei più vulnerabili. La questione è più che mai attuale!

Un cittadino di un Paese terzo non può essere sanzionato per favoreggiamento dell'ingresso illegale nell'Unione europea per il solo fatto di essere accompagnato dal figlio minorenne. Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue in una sentenza pronunciata oggi, sottolineando che si tratta dell'esercizio della responsabilità genitoriale e non di un comportamento illecito, che una legge nazionale che sanziona tale condotta osta al diritto comunitario e che gli Stati membri non possono estendere la definizione di reato oltre quanto previsto dal diritto Ue. La vicenda parte da un caso italiano: nell'agosto 2019 una cittadina straniera era giunta all'aeroporto di Bologna con la figlia e la nipote, minorenni e con passaporti falsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Migranti, la sentenza choc della Corte Ue: ecco chi può arrivare

Leggi anche Migranti, la Cassazione si rimangia la sentenza di un mese fa e sfida di nuovo il governo

