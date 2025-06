Migranti in Germania anche Merz contro i giudici | Respingimenti illegittimi? Avanti lo stesso

In Germania, la battaglia sui respingimenti dei migranti si intensifica, con il cancelliere Friedrich Merz che sfida apertamente la magistratura e il diritto d’asilo europeo. Questa mossa non è solo una questione interna, ma rispecchia un trend più ampio di crescente nazionalismo in Europa. Merz ripete: "Per tutelare la sicurezza", sollevando interrogativi cruciali sui diritti umani e l'accoglienza. Ci chiediamo: quale sarà il futuro del nostro continente?

Anche il governo tedesco dichiara guerra alla magistratura o meglio, al diritto d'asilo dell'Unione europea. E nonostante una sentenza dica chiaramente che non può farlo, conferma la linea sui respingimenti in frontiera dei richiedenti asilo. Il cancelliere Friedrich Merz assicura che continueranno: "Per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nel nostro Paese". Con buona pace delle norme europee e internazionali, alle quali si è rifatto il Tribunale Amministrativo di Berlino stabilendo, con procedura d'urgenza, che il respingimento di richiedenti asilo alla frontiera, senza prima aver esaminato la loro richiesta di protezione, è illegittimo.

Leggi anche La Germania respingerà i migranti alla frontiera: “è in linea con il diritto europeo” - La Germania intensifica la sua politica migratoria, respingendo i migranti alla frontiera in conformità con il diritto europeo.

