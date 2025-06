Migranti Fico elogia Meloni | Sì a soluzioni come il modello Albania Pieno sostegno sui Paesi sicuri

In un'epoca di sfide migratorie crescenti, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro slovacco Robert Fico si sono incontrati a Palazzo Chigi, sottolineando l'importanza di soluzioni condivise. Il modello Albania, che promuove un approccio collaborativo con i paesi sicuri, rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficace delle migrazioni. La cooperazione tra Italia e Slovacchia potrebbe segnare un nuovo corso nella politica europea. Che ne pensi?

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro della Repubblica Slovacca Robert Fico si sono incontrati a Palazzo Chigi. I due Capi di Governo hanno espresso soddisfazione per l'intensità e la qualità del dialogo politico, istituzionale e a livello di esperti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca. I due leader hanno valutato con favore la dinamica positiva della cooperazione bilaterale e l'interesse reciproco per il suo ulteriore approfondimento in settori: quali l'automazione, le tecnologie innovative, le infrastrutture dei trasporti, l'energia rinnovabile e l'energia nucleare di nuova generazione.

