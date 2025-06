Migranti Corte Ue | ingresso illegale con figli minorenni non è favoreggiamento

Una recente sentenza della Corte UE segna un punto cruciale nel dibattito sull'immigrazione, affermando che genitori con minori non possono essere perseguiti per favoreggiamento. Questa decisione non solo protegge il diritto dei bambini, ma sottolinea anche la crescente necessità di una legislazione più umana in un'Europa che si trova a fronteggiare sfide migratorie sempre maggiori. Un passo verso una maggiore comprensione e accoglienza?

Sentenza della Corte Ue in favore dei migranti con minori. Il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell’Unione europea non può essere sanzionato per favoreggiamento dell’ingresso illegale per il solo fatto di essere accompagnato dal figlio minorenne. Infatti, tale genitore esercita semplicemente la responsabilità che gli incombe nei confronti del minore. Lo ha stabilito la Corte dell’Ue in merito a un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna che aveva interrogato la stessa Corte sul comportamento illecito di favoreggiamento dell’ingresso illegale, previsto dal diritto dell’Unione, nel caso dei migranti (nello specifico di una donna entrata con figlia e nipote). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, Corte Ue: ingresso illegale con figli minorenni non è favoreggiamento

Cosa riportano altre fonti

