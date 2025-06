Migliori ospedali Scotte fuori La stoccata del direttore | Non paghiamo enti che fanno classifiche

Siena, 3 giugno 2025 – La recente classifica degli ospedali pubblicata dall'Istituto Tedesco Qualità ha sollevato un polverone. L'AOU Senese, non presente tra i top 100, diventa così il fulcro di un acceso dibattito. Il direttore Antonio Barretta non ci sta e ribadisce: “Non paghiamo enti che fanno classifiche”. Un'affermazione che invita a riflettere sul valore delle valutazioni esterne e sull'autenticità del servizio sanitario. È solo l'in

Siena, 3 giugno 2025 – E’ stata pubblicata la classifica 2024 dei top 100 ospedali d’Italia dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF. L’AOU Senese non appare in classifica. Abbiamo interpellato il direttore generale Antonio Barretta per capire i motivi di questa esclusione. Che accade? “Più che un commento le fornisco un’informazione da cui trarre le sue conclusioni. Il 13 maggio ho ricevuto, da un referente dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF, una comunicazione con cui venivo informato che “la Sua struttura è stata inclusa nella seconda edizione della guida “Ospedali di Eccellenza”, a cura dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF. 🔗 Leggi su Lanazione.it