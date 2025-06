Migliaia di spettatori per Noa Fatoumata Diawara e Savana Funk | tanta energia per il finale di Romagna in Fiore

Un finale esplosivo per Romagna in Fiore, dove Noa e Fatoumata Diawara hanno incantato migliaia di spettatori! Il festival ha celebrato la musica come linguaggio universale di pace e inclusione. In un'epoca in cui la connessione umana è più importante che mai, eventi come questo ci ricordano il potere unificante della musica. Unisciti alla vibrazione: la musica è un ponte che supera confini e differenze.

Canzoni di pace e di inclusione. Si è concluso con un'esplosione di energia e tanto pubblico l'ultimo fine settimana di Romagna in Fiore. Il festival, partito il 10 maggio a Faenza, si è concluso nel ponte del 2 giugno con gli ultimi appuntamenti che hanno visto protagonisti la cantautrice e.

