Michele sulle tracce della sensitiva di Un posto al sole

Michele è pronto a tuffarsi nel misterioso mondo delle sensitività, un tema che affascina e divide l'opinione pubblica. La sua ricerca lo porta a interrogarsi su credenze e scetticismi, mentre Rossella cerca di tenerlo con i piedi per terra. In un'epoca in cui il soprannaturale sembra trovare spazio nei cuori di molti, Michele non si arrende: è la curiosità umana a guidarlo. E chissà, cosa rivelerà Viola a Nico? Scoprilo!

Michele si è fissato con questa storia della sensitiva che parla con i defunti, e cerca di raccogliere informazioni dall’infermiera. Che nega la possibilità che si tratti di una truffatrice, dato che non le ha mai chiesto soldi. Michele ne parla anche con Rossella, che cerca di smontarlo, ma lui non si arrende. Nel frattempo Viola svela a Nico che il figlio ha copiato per due volte il compito dall’intelligenza artificiale, ma, neanche questa volta, il padre riuscirà a essere drastico e prendere provvedimenti su Gimmy. Filippo scopre che il papà ha deciso di affidare la direzione artistica della radio a Elena, e non solo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Michele sulle tracce della sensitiva di Un posto al sole

