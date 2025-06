Michael Rosenbaum parla di un possibile cameo nel DCU di James Gunn

Michael Rosenbaum potrebbe tornare a indossare i panni di Lex Luthor nel nuovo DC Universe di James Gunn! Questo rumor non solo accende la nostalgia per i fan di Smallville, ma segna anche un trend audace: il revival di personaggi iconici in nuove narrazioni. In un'epoca in cui i remake e i reboot dominano il panorama cinematografico, la possibilità di un cameo potrebbe catturare l’attenzione di una nuova generazione. Sarà davvero così?

Il panorama delle produzioni cinematografiche e televisive legate all’universo DC continua a evolversi con nuovi progetti e coinvolgimenti di attori già noti. Tra le figure più interessanti emerge la possibilità di un ritorno di Michael Rosenbaum, noto per il suo ruolo di Lex Luthor nella serie Smallville. La presenza dell’attore nel nuovo DC Universe (DCU) alimenta molte aspettative tra i fan, che si domandano quale ruolo possa ricoprire nel futuro della saga. Di seguito, si analizzano le ultime dichiarazioni e le prospettive riguardanti questa figura chiave. michael rosenbaum e il possibile inserimento nel dc universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Michael Rosenbaum parla di un possibile cameo nel DCU di James Gunn

Le notizie più recenti da fonti esterne

Michael Rosenbaum parla del ruolo ridotto in Guardiani della galassia e del Superman di James Gunn: "Gli auguro ogni bene"

Lo riporta badtaste.it: Michael Rosenbaum è stato ospite del Nashville Comicon, condotto da ComicBook, e ha parlato della sua carriera, toccando anche i film di Guardiani della Galassia. Nelle pellicole dirette da James ...

Smallville, Michael Rosenbaum non esclude un sequel: "Lo prenderei sicuramente in considerazione"

Scrive comingsoon.it: Michael Rosenbaum ha interpretato per anni Lex Luthor in Smallville e, ragionando su un possibile revival, non ha escluso la possibilità, sia in tv che al cinema. Michael Rosenbaum ha ...

Michael Rosenbaum parla del finale di Smallville e di Lex Luthor

badtaste.it scrive: Michael Rosenbaum, ha concesso un'intervista esclusiva a TVGuide, nella quale ha parlato sia di Lex che della fine della serie. OK, perchè tutto questo tempo? La molla non è mai scattata ...