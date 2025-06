Michael Cera e l' incontro con Jackie Chan | Non aveva idea di chi fossi

L'attore Michael Cera, durante la promozione di La Trama Fenicia, ha avuto modo di incontrare Jackie Chan, ma la star di Karate Kid non ha riconosciuto il collega. Michael Cera ha svelato i dettagli del suo divertente incontro con Jackie Chan, avvenuto mentre i due attori si trovavano negli studi di BBC Radio 2 per promuovere i loro nuovi film. La star delle arti marziali era infatti impegnata nella promozione di Karate Kid: Legends, mentre il protagonista di Scott Pilgrim vs. the World è uno dei membri del cast di La trama fenicia, il nuovo lungometraggio diretto da Wes Anderson. L'incontro tra Michael e Jackie Chan In un'intervista rilasciata a NME, Michael Cera ha raccontato la reazione di Jackie Chan: "Quando l'ho incontrato ha reagito come se stesse . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Cera e l'incontro con Jackie Chan: "Non aveva idea di chi fossi"

La trama fenicia, il trio delle meraviglie e il set affollato di Nick & Norah: intervista a Michael Cera - In un'intervista esclusiva a Cannes, Michael Cera condivide la sua esperienza sul set del film di Wes Anderson "Il Trio delle Meraviglie".

