Mic di Faenza ecco gli studenti della Persolino Strocchi vincitori delle borse di studio

Martedì 3 giugno, il MIC di Faenza ha celebrato il talento dei giovani creativi con la premiazione degli studenti della Persolino Strocchi. Tre borse di studio sono state assegnate per progetti innovativi legati al “Laboratorio Giocare con la Ceramica”, un'iniziativa che si inserisce nel crescente interesse per l'arte e la cultura locale. Scoprire come questi ragazzi reinterpretano tradizione e modernità è un invito a riscoprire il valore del nostro patrimonio culturale!

Martedì 3 giugno, alle ore 11, è avvenuta la premiazione ufficiale degli studenti vincitori di tre borse di studio - assegnate dalla Fondazione MIC Faenza - al miglior progetto per la realizzazione di un logo del "Laboratorio Giocare con la Ceramica" del MIC Faenza, di un manifesto pubblicitario.

Ecco gli studenti della Persolino Strocchi vincitori delle borse di studio del MIC Faenza

Gli studenti della Persolino Strocchi vincitori delle borse di studio del MIC Faenza

Il MIC di Faenza assegna tre borse di studio al corso di design dell’Istituto Professionale Persolino Strocchi

