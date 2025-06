Mic bando per direttori di cinque musei italiani | scadenze e colloqui

Il Ministero della Cultura cerca nuovi talenti per guidare cinque prestigiosi musei italiani, un'opportunità imperdibile in un momento in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è al centro del dibattito pubblico. Con scadenza il 4 febbraio 2025, i colloqui promettono di essere un'occasione unica per visionari e innovatori. Chi sarà in grado di dare nuova vita a storie millenarie? La tua candidatura potrebbe fare la differenza!

Il 4 febbraio 2025 il Ministero della Cultura ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore dei Musei reali di Torino, della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, del Parco archeologico del Colosseo, del Museo Nazionale Romano e del Museo archeologico nazionale di Napoli. I nuovi direttori andranno dunque a succedere rispettivamente a Enrica Pagella, Cecilie Hollberg, Alfonsina Russo, Stéphane Verger e Paolo Giulierini. Il bando è scaduto il 6 marzo: ecco come e quando si svolgeranno i colloqui. Bando per direttori di cinque musei italiani: quando si terranno i colloqui. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mic, bando per direttori di cinque musei italiani: scadenze e colloqui

