Metrotranvia Milano-Seregno Pronto il programma del cantiere

La metrotranvia Milano-Seregno è pronta a rivoluzionare la mobilità nella zona! Nei prossimi giorni, i sindaci dei Comuni coinvolti si riuniranno per scoprire il nuovo programma del cantiere. Questo progetto non solo migliorerà i collegamenti, ma si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo sostenibile e innovazione nel trasporto pubblico. Un passo decisivo verso una Milano più green e connessa! Non perdere l’aggiornamento!

Metrotranvia Milano-Seregno: nei prossimi giorni il nuovo programma verrà illustrato ai sindaci dei Comuni coinvolti. La Città metropolitana di Milano, settimana prossima ospiterà i sindaci dei Comuni interessati dai lavori della metrotranvia Milano–Seregno: in tale occasione verrà illustrato il nuovo programma complessivo dell’opera da parte degli uffici del Responsabile unico del procedimento, della Direzione Lavori e dell’Appaltatore. L’evoluzione dei termini contrattuali derivanti dal Lodo arbitrale pronunciato a dicembre 2024, i successivi sviluppi del processo di cessione del ramo di azienda dell’impresa costruttrice e ulteriori elementi di contesto legati alla gestione contrattuale che hanno necessariamente avuto bisogno del necessario tempo di analisi, oggi consentono di presentare un documento supportato da una serie di considerazioni tecniche a suffragio delle varie tempistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metrotranvia Milano-Seregno. Pronto il programma del cantiere

Leggi anche Metrotranvia 7: ecco il progetto da 81 milioni di euro che cambierà la mobilità di Milano - Il progetto della Metrotranvia 7, con un investimento di 81 milioni di euro, promette di rivoluzionare la mobilità a Milano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Metrotranvia Milano-Seregno. Pronto il programma del cantiere. 🔗Cosa riportano altre fonti

Metrotranvia Milano-Seregno. Pronto il programma del cantiere

Lo riporta ilgiorno.it: Metrotranvia Milano-Seregno: nei prossimi giorni il nuovo programma verrà illustrato ai sindaci dei Comuni coinvolti. La Città metropolitana di ...

Metrotranvia Milano-Seregno: «Un nuovo cronoprogramma da presentare ai Comuni»

Da msn.com: Città metropolitana di Milano chiama i sindaci per il lavori di realizzazione della metrotranvia Milano–Seregno. Brianza convocata l'11 giugno.

Milano, pronto progetto Metrotranvia 7: il Comune chiede finanziamenti al Ministero

Segnala msn.com: Il Comune di Milano presenterà domanda al Ministero Trasporti per accedere alle risorse destinate al trasporto pubblico di massa. L’obiettivo è quello di reperire 81 milioni di euro per finanziare […] ...