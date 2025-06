Meteo Roma del 03-06-2025 ore 19 | 15

Roma, il 3 giugno 2025: un cielo variabile sul Nord, ma al centro ci attende una serata di stabilità. Mentre le regioni settentrionali si preparano a un clima instabile, la Capitale si godrà ampie schiarite e temperature piacevoli. Questo contrasto è un perfetto esempio del cambiamento climatico in atto: saper riconoscere queste differenze è fondamentale per pianificare le nostre giornate. Preparati a sfruttare al meglio il bel tempo!

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo a nord condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali con c'eri te ridi che saranno Seregno poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione attesa mio e spirali con tempo asciutto e ampie schiarite al centro tempo stabile al sulle regioni Salvo residue piogge sull'abruzzo nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi comunque isolati acquazzoni sviluppo sul Lazio in serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque numero di te in transito al mattino con piogge e acquazzoni parti specie sui settori adriatici più asciutto sulle Isole maggiori nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento Salvo residue precipitazioni sulla Calabria schiariti ovunque dalla serata temperature minime in generale rialzo massime in lieve calo su Medio Adriatico e Sud in aumento altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it