Meteo Roma del 03-06-2025 ore 06 | 15

Il meteo di Roma per il 3 giugno 2025 annuncia un inizio d'estate sotto il segno della stabilità, con cieli sereni e temperature piacevoli. In un periodo in cui sempre più persone cercano di godere all'aperto, approfittiamo di queste giornate per riscoprire parchi e giardini della capitale. Non dimenticate di portare con voi una buona lettura: il sole e un buon libro sono l'accoppiata perfetta per il relax!

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni che saranno Seregno poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione attesa Angelo e spirali con tempo asciutto e ampie schiarite al centro tempo stabile al mattino le regioni Salvo residue piogge sull'abruzzo nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi comunque isolati acquazzoni sviluppo sul Lazio in serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque numero di te in transito al mattino con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori adriatici più asciutto sulle Isole maggiori nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento Salvo residue precipitazioni sulla Calabria schiarito guardarla serata temperature minime generale rialzo massime in lieve calo su Medio Adriatico e Sud in aumento altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

