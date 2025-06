Meteo | Previsioni per mercoledì 4 giugno

Mercoledì 4 giugno a Modena si prospetta una giornata di sole e calore: massime a 30°C e cieli parzialmente nuvolosi. Perfetto per approfittare dei primi eventi estivi all'aperto! In un contesto di cambiamenti climatici, questo è un chiaro segno che l'estate sta arrivando prima del previsto. Prepara il tuo picnic o una passeggiata nei parchi: non dimenticare la crema solare! I dettagli del meteo influenzano le nostre attività quotidiane.

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3823m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per mercoledì 4 giugno

