Meteo le previsioni in Campania per martedi 3 giugno 2025

Martedì 3 giugno 2025, la Campania si prepara a godere di una giornata soleggiata: cielo sereno e temperature che toccheranno i 30°C, perfette per un picnic all’aperto o una passeggiata in riva al mare! Con la stagione estiva alle porte, questo meteo invitante è l'ideale per riscoprire il piacere dell’outdoor. Ricorda: ogni giornata di sole è un'opportunità per vivere la bellezza della nostra terra!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 2 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4049m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 4018m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedi 3 giugno 2025

Leggi anche Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo, le previsioni in Campania per martedì 27 maggio 2025; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Video Meteo Domani; Meteo, le previsioni in Campania per martedi 3 giugno 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di martedì 20 maggio

Lo riporta msn.com: Quella di martedì 20 maggio sarà una giornata caratterizzata dalla presenza delle precipitazioni su tutto il territorio regionale.

Meteo: lunedì 19 stabile, ma da martedì 20 ritorna il maltempo. Ecco dove

Da meteo.it: L'alta pressione ci accompagna ancora per oggi (lunedì 19) ma da martedì 20 una perturbazione raggiunge il Centro-Nord e la Sardegna: previsioni.

Meteo, la perturbazione verso Sud si scontra con il bel tempo

Da livesicilia.it: Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime fino a 29 30 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo sarà spesso sereno o solo su Campania e Calabria molto ...