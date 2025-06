Meteo Italia | situazione attuale e previsioni per i prossimi giorni

Giugno in Italia si presenta con un clima variabile, tipico della transizione stagionale, tra primavera ed estate. Mentre le giornate si allungano, l’instabilità atmosferica continua a fare capolino, soprattutto nel Centro-Nord. Precipitazioni improvvise e temperature altalenanti sono il tema di questi giorni. Un accenno di estate è alle porte: pronto a cogliere l'occasione per pianificare le tue vacanze? Non lasciarti sorprendere dal meteo!

In Italia, il mese di giugno si apre con condizioni meteorologiche variabili, tipiche della stagione primaverile avanzata, con il progressivo passaggio verso il clima estivo. Le giornate si allungano, ma l'instabilità atmosferica continua a interessare diverse regioni, in particolare il Centro-Nord. Nord Italia Le regioni settentrionali sono caratterizzate da una spiccata variabilità . Alternanza di sole e temporali è prevista soprattutto nelle aree alpine e prealpine, dove si registrano frequenti rovesci pomeridiani accompagnati da raffiche di vento e, localmente, grandine.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

