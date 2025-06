Meteo Italia nella morsa del caldo africano | previsti improvvisi temporali e grandinate

L'Italia si trova nel cuore di un'estate rovente, con il caldo africano che fa sul serio! Ma attenzione: improvvisi temporali e grandinate potrebbero stravolgere la situazione. Questo contrasto tra torrido e tempestoso non è solo un capriccio del meteo, ma un segnale dei cambiamenti climatici in corso. Preparati a vivere una settimana di emozioni meteo: il sole si alterna a nuvole cariche di pioggia. Resta con noi per non perdere i prossimi aggiornamenti!

Questa settimana si preannuncia molto calda, ma caratterizzata anche da maltempo intenso e condizioni meteo avverse molto forti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: previsti improvvisi temporali e grandinate

Leggi anche Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarĂ colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

