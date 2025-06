Meteo ecco come sarà l' estate 2025

L’estate 2025 si preannuncia calda, con temperature superiori alla media, ma attenzione: il clima instabile porterà anche piogge e temporali. Un mix che riflette il trend globale verso eventi meteorologici estremi. Preparati a sfide e sorprese durante le tue vacanze estive! Non lasciarti cogliere impreparato, perché quest’ estate potrebbe riservarti momenti indimenticabili, tra sole e nuvole. Resta aggiornato e pianifica con intelligenza!

Temperature superiori alle medie ma anche rischi concreti di piogge e temporali: ecco qual è il responso delle proiezioni stagionali per giugno, luglio e agosto in Italia.

