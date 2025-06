Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, l'alta pressione africana porterà un caldo intenso sull'Umbria, con temperature oltre la media stagionale. Questo fenomeno non è solo un'anomalia locale: si inserisce in un trend climatico globale sempre più evidente. Preparati a giorni soleggiati e afosi! Non dimenticare di rimanere idratato e proteggerti dal sole: la salute prima di tutto! Scopri di più sulle previsioni e sugli effetti del clima nella tua regione.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana si va velocemente.

