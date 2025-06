Metalmeccanici in piazza | Pronti alla mobilitazione

I metalmeccanici scendono in piazza: è l'inizio di una mobilitazione che promette di far parlare di sé. La Fiom sottolinea l'importanza del confronto e della partecipazione attiva della città in un momento storico per il settore. Questo evento non è solo una protesta, ma un segnale forte di unità e determinazione nel rivendicare diritti fondamentali. Le lotte di oggi plasmano il lavoro di domani: non perdere l’occasione di essere parte di questa trasformazione!

"Per proseguire il confronto, ma anche per dare visibilità e rendere partecipe la città della eccezionale lotta che stiamo portando avanti abbiamo deciso di organizzare per domani una giornata di confronto e con i delegati di Bologna". Lo spiega la Fiom che considera quelli attuali "due passaggi epocali per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che, con la straordinaria mobilitazione messa in campo in questi mesi hanno dimostrato di voler riconquistare con il contratto e cancellare le norme che in questi anni hanno impoverito, indebolito e precarizzato il mondo del lavoro". Da quando Federmeccanica ha deciso di rompere il tavolo di trattativa sono già 32 le ore di sciopero proclamate a livello nazionale che a Bologna hanno visto una larghissima adesione e un grande partecipazione alle manifestazioni e ai presidi organizzati a livello territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Metalmeccanici in piazza: "Pronti alla mobilitazione"

