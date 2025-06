Messina in festa per la Madonna della Lettera è il giorno della Patrona

Messina si prepara a vivere una giornata di intensa spiritualità e festa per la sua patrona, la Madonna della Lettera. Oggi, la comunità si riunirà in Cattedrale per celebrare la messa e assistere all'intronizzazione dei sacri capelli. Un momento di unità che risuona nel cuore della città, riflettendo un trend sempre più forte: il ritorno alle tradizioni locali come pilastri di identità culturale. Non perdere l'occasione di vivere questa celebrazione unica!

E' il giorno della Madonna della Lettera patrona di Messina. Il programma prevede alle 8,30 in Cattedrale la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Angelo Oteri, alle 10,30 intronizzazione dei sacri capelli sul fercolo argenteo della Beata Vergine Maria della Lettera. alle 11. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Messina in festa per la Madonna della Lettera, è il giorno della Patrona

