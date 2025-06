Mertens | La cosa più difficile per me sarà dire a Ciro che ce ne andiamo dal Galatasaray parla turco meglio di entrambi

Dries Mertens, l'ex re di Napoli, si prepara a dire addio al Galatasaray e, sorprendentemente, il momento più toccante sarà comunicare a Ciro che la loro avventura turca sta per finire. In un’epoca in cui i calciatori cercano sempre più legami sia professionali che emotivi nei paesi in cui giocano, Mertens ci ricorda quanto siano importanti le relazioni, dentro e fuori dal campo. Un passo verso nuove sfide, ma anche un tributo a un legame profondo.

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli, che venerdì riceverà la cittadinanza onoraria della città, ha rilasciato un'intervista al portale turco Sabah in cui ha dato l'addio al Galatasaray: «Sono stati tre anni fantastici, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche nella mia vita. Io e la mia famiglia ci siamo adattati alla Turchia, abbiamo amato il popolo turco e siamo stati molto felici a Istanbul. È stata una bella esperienza per noi». Il gol più importante al Galatasaray? «Quello è segnato nella partita contro il Fenerbahce. Me lo dicevano sempre qui: 'Se non segni contro il Fenerbahce, non puoi essere un eroe!'.

