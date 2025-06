Meret il rinnovo è cosa fatta Sarà sempre lui il portiere del Napoli 25 milioni a stagione Fabrizio Romano

Alex Meret, il muro del Napoli, ha rinnovato fino al 2027! Con un ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione, il portiere friulano continua a difendere la porta partenopea in un momento cruciale per la squadra, sempre più competitiva nel panorama calcistico europeo. I tifosi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: il futuro del Napoli è nelle mani giuste! Scopri come questa mossa strategica potrebbe influenzare le ambizioni azzurre.

Arriva una notizia attesa da quei tifosi del Napoli che amano Alex Meret. Il portiere friulano ha chiuso il rinnovo fino al 2027, a 2,5 milioni netti a stagione. Tutti i documenti sono pronti, scrivono sia Matteo Moretto sia Fabrizio Romano. Meret è l’unico portiere ad aver vinto due scudetti col Napoli. È stato decisivo anche quest’anno. Incomprensibilmente beccato da parte della tifoseria, non se ne capisce il motivo. In ogni caso l’area tecnica del Napoli la pensa diversamente, a cominciare da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret, il rinnovo è cosa fatta. Sarà sempre lui il portiere del Napoli, 2,5 milioni a stagione (Fabrizio Romano)

Accordo chiuso per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Adesso manca davvero solo l’ufficialità. Prolungamento biennale a circa 2,5M€ a stagione. ?? Ora LIVE Tweet live su X

Schira: È praticamente fatta per il rinnovo di #Meret, ecco cosa manca” Prosegue così il giornalista: “Il #Napoli rinforzerà molto la squadra, sopratutto in attacco” Tweet live su X

SKY - Marchetti: "Napoli, vicino il rinnovo di Meret, confermate le visite mediche di De Bruyne, ecco tutti i nomi seguiti dagli azzurri" https://ift.tt/80KsnFv Tweet live su X

