Il 4 giugno ci invita a riflettere su San Quirino, martire e vescovo, simbolo di fede e resilienza. In un mondo dove le sfide quotidiane sembrano incessanti, la sua figura ci ricorda l’importanza di restare saldi nei propri valori. Questo giorno è anche un momento perfetto per guardare al cielo: la fase gibbosa crescente della luna ci suggerisce di piantare semi di cambiamento per i giorni a venire. Cosa desideri coltivare nella tua vita?

Il 4 giugno è il 155° giorno dell’anno, 23ª settimana. Alla fine dell’anno mancano 210 giorni. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Quirino di Siscia, vescovo e martire Etimologia: Quirino, dal latino Quirinus, antica divinità sabino-romana, poi identificata con Romolo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mercoledì 4 giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 giugno 2025

