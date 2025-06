Mercato Napoli non solo De Bruyne | altro colpo dal Manchester City

Il Napoli non si ferma: dopo De Bruyne, un nuovo colpo arriva dal Manchester City! I Campioni d'Italia stanno puntando a rafforzare ulteriormente la loro rosa, dimostrando che l'ambizione è il vero motore di questo mercato. Con Antonio Conte al timone, il club mira ad alzare l’asticella e a scrivere un’altra pagina storica del calcio italiano. Rimanete sintonizzati, perché le sorprese sono appena cominciate!

Non c'è soltanto De Bruyne nei pensieri del Napoli. I Campioni d'Italia hanno messo nel mirino un altro talento del Manchester City: imminente il blitz. Vuole alzare l'asticella il Napoli. Il club, dopo essere riuscito a prolungare il matrimonio con Antonio Conte, durante la sessione estiva del mercato punta ad allestire una rosa ancora più competitiva e capace di fare la voce grossa sia in Italia che in Champions League. Il primo passo di questo processo di potenziamento complessivo della rosa azzurra è consistito nell'ingaggio a parametro zero di Kevin De Bruyne, atteso in città dopo la sfida tra il Belgio ed il Galles.

Leggi anche Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

