Mercato Juventus l’Al-Hilal piomba su un altro obiettivo | possibile affare da 50-60 milioni di euro L’indiscrezione

Il mercato del calcio è in fermento, e la Juventus si trova a fronteggiare una nuova sfida con l’Al-Hilal, che punta deciso su Ederson dell’Atalanta. Con un possibile affare tra i 50 e i 60 milioni di euro, la situazione si fa incandescente. In un contesto dove le squadre arabi investono pesantemente, il futuro di talenti come Ederson potrebbe riscrivere le gerarchie nel nostro campionato. Chi avrà la meglio? La competizione si fa sempre più avvincente

Mercato Juventus, l’Al-Hilal piomba su un altro obiettivo dei bianconeri: occhi puntati su Ederson dell’Atalanta. L’indiscrezione e tutti i dettagli. Non solo Osimhen. L’ Al-Hilal potrebbe sfidare la Juve anche per un altro obiettivo di mercato, ovvero Ederson dell’ Atalanta. Il centrocampista brasiliano sarebbe infatti diventato il nome più caldo a centrocampo dopo il no di Bruno Fernandez ai sauditi. Il club della Saudi Pro League sta esercitando una forte pressione sul brasiliano. Per portare a termine l’operazione, però, servirà convincere l’Atalanta, che chiede tra i 50 e i 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, l’Al-Hilal piomba su un altro obiettivo: possibile affare da 50-60 milioni di euro. L’indiscrezione

