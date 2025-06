Mercato Italia aprile in stagnazione | -02% Bene i marchi cinesi mese complicato per Stellantis

Il mercato dell'auto in Italia mostra segnali di stagnazione, con un calo dell'0,2% a maggio e del 0,5% nei primi cinque mesi del 2025. Questo è particolarmente rilevante se consideriamo il contesto globale, dove il settore automotive sta cercando di riprendersi post-pandemia. E mentre Stellantis affronta sfide, i marchi cinesi guadagnano terreno. Un cambiamento che potrebbe ridefinire le regole del gioco nel nostro mercato. Quali strategie adotteranno i big per riman

Il mercato italiano dell’auto nuova resta stagnante. I dati del Ministero rivelano una contrazione dei volumi dello 0,2% in maggio con un calo dello 0,5% nei primi cinque mesi del 2025 (722.452 unità ). Rispetto al periodo pre Covid la flessione continua a essere pesante perché le vendite sono inferiori di oltre il 20%. Seppur con quote ancora non troppo significative, impressiona l’avanzata dei marchi cinesi, tra l’altro nemmeno grazie all’offensiva elettrica. O, almeno, non solo. Delle 139.390 auto targate lo scorso mese, oltre 7.200 sono state immatricolate complessivamente dalla MG (+16,1% in maggio, ma anche +45,5% da inizio anno), dalla BYD (+3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato Italia, aprile in stagnazione: -0,2%. Bene i marchi cinesi, mese complicato per Stellantis

