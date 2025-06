Memorie rupestri a Gravina in Puglia

Immergiti nel fascino di "Memorie Rupestri a Gravina in Puglia", un'escursione che svela il cuore pulsante della storia millenaria del nostro Paese. Domenica, alle 10:00, esplorerai grotte e rioni scavati, testimoni di un tempo che affascina sempre più viaggiatori in cerca di autenticità . Scoprire la bellezza nascosta di Gravina è solo il primo passo per comprendere come le radici storiche plasmino il presente. Non perdere questa opportunità unica!