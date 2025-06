Memorie in orbita | anteprima del metroidvania sci-fi animato a mano da vedere al cinema

Preparati a un viaggio intergalattico con "MIO: Memories in Orbit", il nuovo metroidvania animato a mano che sbarcherà nei cinema nel 2025. Dopo il successo di "Shady Part of Me", Douze Dixièmes alza ulteriormente l'asticella, amalgamando un'estetica mozzafiato con un gameplay avvincente. Scopri come il panorama indie sta rivoluzionando il mondo videoludico, promettendo esperienze sempre più immersive e artistiche. Non perderti questa avventura!

Il panorama dei giochi indie si arricchisce nel 2025 con l’uscita di MIO: Memories in Orbit, un titolo che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di Metroidvania e sci-fi. Dopo il debutto impressionante di Shady Part of Me cinque anni fa, lo studio Douze Dixièmes torna con un progetto che mira a combinare un’estetica visivamente affascinante con una narrazione coinvolgente e atmosfere contemplative. Questo articolo analizza le caratteristiche principali del nuovo titolo, evidenziando gli aspetti più innovativi e le potenzialità che lo rendono uno dei giochi da tenere d’occhio nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Memorie in orbita: anteprima del metroidvania sci-fi animato a mano da vedere al cinema

Le notizie più recenti da fonti esterne

Yars Rising Anteprima: Il Metroidvania prima del ritorno di Metroid e Castlevania

msn.com scrive: Potresti già dedurre che questo è un Metroidvania, e lo è ... ho avuto solo un assaggio di Yars Rising in questa sessione di anteprima, si è presentato come uno dei migliori adattamenti ...