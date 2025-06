Memorial Vincenzo Romano vittoria tutta cuore del Ponzano

Il Ponzano Calcio scrive una pagina indimenticabile nella sua storia vincendo il "Memorial Vincenzo Romano", un torneo che celebra non solo il talento calcistico, ma anche la memoria di un giovane promettente. In un periodo in cui il calcio diventa sempre piĂą strumento di comunitĂ e solidarietĂ , questa vittoria rappresenta un messaggio di speranza e resilienza. Un richiamo a non dimenticare e a onorare chi ha lasciato un segno nel cuore di tutti.

Il Ponzano calcio iscrive il proprio nome nell'albo d'oro del "Memorial Vincenzo Romano", il torneo di calcio organizzato dalla societĂ ponzanese e dedicata al ricordo di Vincenzo, il giovane 20enne, giocatore dei gialloverdì, che perse la vita nell'aprile del 2017 in un incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Memorial Vincenzo Romano, vittoria tutta cuore del Ponzano

