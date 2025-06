Memorial Andrea Bergamaschi ’Pino’ Crociani e Ennio Puzzòlo

Il Memorial Andrea Bergamaschi, Giuseppe Crociani ed Ennio Puzzòlo continua a brillare nel cuore di San Piero in Bagno, portando avanti una tradizione che celebra lo sport e la comunità. Questo torneo di primavera non è solo un evento calcistico, ma un tributo a tre leggende locali che hanno lasciato un'impronta indelebile. La passione per il calcio unisce generazioni, dimostrando che il vero spirito sportivo vive anche oltre le porte del campo.

Prosegue con successo, sul terreno dello stadio comunale Paolo Campodoni di San Piero in Bagno, il torneo di primavera Memorial Andrea Bergamaschi, Giuseppe Crociani, Ennio Puzzòlo, compianti componenti della società sportiva Sampierana Calcio, che ormai da più anni non ci sono più. Tre appassionati sportivi che sono affettuosamente rimasti nel profondo del cuore e della mente non soltanto dei sampierani, ma anche delle persone di tutta la comunità d'Alto Savio, che ricordano tuttora l'attaccamento e l'intenso impegno di Andrea, Giuseppe 'Pino', Ennio, per i colori bianconeri della Sampierana Calcio.

