Meloni | Vado alle urne e non ritiro la scheda Schlein s' indigna ma i riformisti Pd fanno lo stesso

Meloni annuncia: "Vado alle urne e non ritiro la scheda." Un gesto che scuote non solo la scena politica, ma solleva interrogativi più ampi sulla coerenza in un'epoca di cambiamenti rapidi. Schlein si indigna, ma i riformisti del PD seguono lo stesso copione, creando un curioso gioco di specchi. Si assiste a un vero e proprio teatro dell'assurdo, dove le contraddizioni diventano il filo conduttore di una narrazione politica sempre più complessa e sfumata

Uno sdoppiamento di personalità in piena regola. O meglio una rappresentazione da teatro dell'assurdo, sospesa tra grottesco e tragicomico. Con uno stuolo di attori consumati che buttano alle ortiche il canovaccio del passato e si mettono a denunciare lo scandalo: “è una vergogna”. Pure esigenze di copione, lo spettacolo è cambiato. L'insopportabile affronto è quello di Giorgia Meloni che ieri, dai Fori Imperiali, annuncia: “vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni”. Il tema è la tornata referendaria dell'8-9 giugno, con quattro consultazioni sul lavoro promosse dalla Cgil e il quesito sulla cittadinanza di +Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: “Vado alle urne e non ritiro la scheda”. Schlein s'indigna ma i riformisti Pd fanno lo stesso

Leggi anche Referendum 8-9 giugno, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni” - In un momento in cui il dibattito politico è più acceso che mai, la dichiarazione della premier Giorgia Meloni sul referendum dell'8 e 9 giugno fa discutere.

