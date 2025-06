Meloni va al seggio ma non vota Vi riassumo i suoi prossimi impegni ‘fare le analisi ma non ritirare il referto’ ‘andare al cinema ma non vedere il film’… | la satira di Fiorello

La satira di Fiorello colpisce ancora! La Premier Meloni si presenta al seggio senza votare, un’azione che ha scatenato le risate del pubblico. “Fare le analisi ma non ritirare il referto”, commenta il comico, facendo eco a un trend di disillusione politica che coinvolge molti italiani. Godiamoci questi momenti di ironia, perché la comicità è un antidoto perfetto alla realtà. Non perdere l’occasione di ridere insieme!

Potremmo dire, godiamocelo finché c’è. Perché com’è noto, Fiorello e il suo “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, condotto assieme al super Biggio, ci terranno compagnia fino al 6 giugno per poi tornare, forse, a ottobre. E allora, intanto, via con la satira: “ Meloni va al seggio ma non vota. Non è che non vuole far raggiungere il quorum, no. noi sappiamo la verità: ho l’agenda segreta di Giorgia. Vi riassumo i suoi prossimi impegni: ‘andare a votare ma non prendere le schede’, ‘andare a fare le analisi ma non ritirare il referto’, ‘andare al cinema ma non guardare il film’. ma allora non è per il quorum, è proprio un suo problema questo!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Meloni va al seggio ma non vota. Vi riassumo i suoi prossimi impegni, ‘fare le analisi ma non ritirare il referto’, ‘andare al cinema ma non vedere il film’…”: la satira di Fiorello

Leggi anche Fiorello: “Meloni va al seggio ma non vota". E poi la surreale telefonata con Gabbani - Fiorello torna a far parlare di sé con la sua satira pungente, prendendo di mira Giorgia Meloni. "Va al seggio ma non vota", ironizza, trasformando la scena in un gioco di parole che riflette una certa disaffezione della politica.

