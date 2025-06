Meloni tra Pis e Ppe

Giorgia Meloni si trova al centro di una nuova alleanza europea dopo la vittoria del conservatore Karol Nawrocki in Polonia. Questo risultato non solo rinvigorisce il gruppo ECR, ma segna anche un rafforzamento del fronte conservatore in Europa, in un momento in cui le sfide politiche globali richiedono unitĂ e strategia. Un punto interessante? La crescente influenza dei partiti di destra potrebbe ridefinire l'assetto politico europeo nei prossimi anni.

Leggi anche Meloni tra Bruxelles e Washington: l'Italia si candida a fare da ponte su dazi e diplomazia - Grossa delegazione statunitense, segnando l’impegno dell’Italia a fungere da ponte tra Bruxelles e Washington su questioni di dazi e diplomazia.

Scrive ilfoglio.it: La vittoria dei sovranisti polacchi rilancia Ecr, ma apre un fronte con i popolari, a cui il partito dell'anti-europeista Nawrocki addossa tutte le colpe possibili in fatto di migrazione, multicultura ...

Segnala repubblica.it: Meloni dovrebbe dimettersi a metà novembre. Il successore designato è l’ex premier polacco del Pis Mateusz Morawiecki. Ma è un nome che rischia di irritare il Ppe. Perché il principale ...

Lo riporta ilfoglio.it: Tra i leader di Germania e Romania, la premier oscilla tra credibilità europea e spinte sovraniste. Il sostegno a figure controverse rischia di incrinare i rapporti con il Ppe, ma serve anche a bilanc ...