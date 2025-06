Meloni riceve Macron | Impegno comune per un' Europa più sovrana più forte e più prospera

Un incontro storico tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron segna un nuovo capitolo per l'Europa. Con la necessità di affrontare crisi globali, dall'Ucraina a Gaza, i due leader puntano su un'alleanza per una Europa più sovrana e forte. Questo disgelo potrebbe segnare l'inizio di una collaborazione strategica, fondamentale in un contesto di crescente instabilità geopolitica. Il futuro dell'Unione Europea potrebbe dipendere da questa nuova sinergia!

Faccia a faccia di disgelo tra il capo del governo italiano e il presidente della Repubblica francese: alleanza strategica sulle guerre in Ucraina e a Gaza e sui dazi imposti da Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni riceve Macron: "Impegno comune per un'Europa più sovrana, più forte e più prospera"

Leggi anche Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj - La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Segui queste discussioni sui social

Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi, via al bilaterale. Scambio di baci e sorrisi tra i due. Al termine della riunione, una cena di lavoro nella sede del governo #ANSA Tweet live su X

L’INPS non è solo per le pensioni, dicono, non è neanche per il cittadino, quando chiede e non riceve risposte! Governo Conte l’INPS a rilento, governo Meloni l’INPS sotto il controllo del potere per evitare benefici, tranne alla ministra che si è mangiata la cass Tweet live su X

Ultimo tango a Roma: Meloni riceve Macron. I leader provano a marciare uniti su Ucraina e dazi dopo le eterne liti. Tanti dossier fra i due paesi. Roma: “Ora collaboriamo”. Parigi boccia il lodo articolo 5 per Kyiv. Di @SimoCanettieri Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni e Macron: 'Impegno per un'Europa più forte e sovrana'

Secondo ansa.it: Il comunicato congiunto dopo il vertice a Palazzo Chigi durato circa tre ore: 'Forti convergenze dall'auto all'energia. Attuare l'agenda Ue sulla competitività in modo ambizioso e rapido' (ANSA) ...

Terminato il vertice Meloni-Macron:"Impegno per un'Europa più forte e sovrana"

Lo riporta gazzettadiparma.it: Il presidente francese Emmanuel Macron ha appena lasciato Palazzo Chigi dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i due un bilaterale di circa tre ore, poi la cena allargata a ...

Meloni-Macron, a Palazzo Chigi tre ore di bilaterale. La nota congiunta: “Impegno per Europa più forte e sovrana”

Secondo ilfattoquotidiano.it: A Palazzo Chigi incontro "chiarificatore" tra la premier e l'inquilino dell'Eliseo, dopo le frizioni dei mesi scorsi. In agenda le relazioni transatlantiche, il contrasto all’immigrazione irregolare e ...