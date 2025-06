Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi via al bilaterale Italia-Francia

Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontrano a Palazzo Chigi, un gesto che segna un nuovo capitolo nelle relazioni italo-francesi. Questo bilaterale non è solo un incontro istituzionale, ma un'opportunità per rafforzare alleanze strategiche in un contesto europeo sempre più complesso. L'immagine di unità e cordialità tra i due leader sottolinea la volontà di affrontare insieme le sfide globali, dall'economia alla sicurezza. Il futuro dell'Europa potrebbe davvero dipendere da simili incontri!

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Tra i due scambio di baci e larghi sorrisi, anche in favore delle telecamere. Dopo l'esecuzione degli inni e la rassegna del reparto d'onore della Marina Militare schierato nel cortile, i due sono saliti al primo.

