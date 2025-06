Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi | tre ore di bilaterale Italia-Francia

L'incontro tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi segna un passo importante nella nuova era di collaborazione tra Italia e Francia. Tre ore di bilaterale ricche di sorrisi e accordi su temi cruciali come competitività e difesa. In un contesto europeo sempre più sfidante, le "forti convergenze" su auto ed energia potrebbero rappresentare un volano per l'innovazione e la crescita. La vera domanda è: siamo pronti a cogliere queste opportunità ?

Scambio di baci e sorrisi tra i due. Sul tavolo, competitivitĂ , difesa e Ucraina. “Forti convergenze, dall’auto all’energia”. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi: tre ore di bilaterale Italia-Francia

