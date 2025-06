Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi Lite sul Referendum

Un incontro di grande rilevanza quello tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. I riflettori sono puntati su un referendum che divide le opinioni. Questo bilaterale non è solo un appuntamento diplomatico, ma rappresenta anche le tensioni in Europa riguardo alla sovranità nazionale e all'integrazione. Chi avrà la meglio? Scopriremo come questo dialogo potrebbe influenzare il futuro delle relazioni Italia-Francia e dell'Unione Europea!

Il presidente francese Emmanuel Macron sarà ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Un bilaterale definito “di lavoro”, ma che in realtà si preannuncia come un delicato esercizio diplomatico. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi. Lite sul Referendum

Leggi anche Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj - La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

