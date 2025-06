Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi L' Eliseo | Roma è un partner importante

Un incontro che segna una nuova fase: Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si sono riuniti a Palazzo Chigi, sottolineando il ruolo chiave dell'Italia in Europa. In un contesto globale dove le alleanze sono più cruciali che mai, la collaborazione tra Roma e Parigi diventa strategica, specialmente riguardo al conflitto in Ucraina. Un passo avanti verso un’Europa unita e resiliente. Cosa ci riserverà il futuro?

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il Presidente francese, Emmanuel Macron, per un incontro bilaterale e, a seguire, una cena di lavoro. L'Italia è "un partner importante" con "un ruolo cruciale da svolgere nel processo decisionale europeo", in particolare nel conflitto ucraino. Lo fa sapere l'Eliseo riferendosi all'incontro tra il presidente francese, Emmanuel Macron e la premier, Giorgia Meloni. Il faccia a faccia, aggiunge la presidenza francese secondo l'Afp, dovrebbe consentire loro di verificare che "siamo effettivamente in grado di procedere insieme sull'essenziale". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi. L'Eliseo: "Roma è un partner importante"

