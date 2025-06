Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi Ecco i temi sul tavolo

Meloni incontra Macron a Palazzo Chigi: un faccia a faccia che segna un possibile disgelo nei rapporti tra Italia e Francia. Tra i temi caldi sul tavolo ci sono le alleanze strategiche riguardo ai conflitti in Ucraina e Gaza, mentre la questione dei dazi imposti da Trump riaccende il dibattito sull'unità europea. Un incontro cruciale per ridefinire le dinamiche geopolitiche in un momento storico così delicato!

Faccia a faccia di disgelo tra il capo del governo italiano e il presidente della Repubblica francese: alleanza strategica sulle guerre in Ucraina e a Gaza e sui dazi imposti da Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi. Ecco i temi sul tavolo

Leggi anche Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj - La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Se ne parla anche su altri siti

Meloni riceve il presidente francese Macron a Palazzo Chigi: prove di convergenza su Ucraina e conti Ue; Italia-Francia, il 3 giugno Giorgia Meloni riceve Emmanuel Macron; Meloni riceve Macron martedì a Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi. Ecco i temi sul tavolo

Lo riporta ilgiornale.it: Faccia a faccia di disgelo tra il capo del governo italiano e il presidente della Repubblica francese: alleanza strategica sulle guerre in Ucraina e a Gaza e sui dazi imposti da Trump ...

Meloni riceve Presidente francese Macron a Palazzo Chigi

Da msn.com: Roma, 03 giugno 2025 La premier Meloni riceve il Presidente della repubblica francese Macron a Palazzo Chigi. Ecco le immagini.

Meloni riceve il presidente francese Macron, l'incontro bilaterale a Palazzo Chigi

Da msn.com: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Tra i due..